В Петербурге 10-летняя девочка скончалась от гриппа

Накануне вечером родители девочки вызвали скорую из-за ухудшения состояния.

Десятилетняя девочка из квартиры на улице Жуковского скончалась от последствий агрессивнейшего гриппа типа "А". Из-за болезни школьница билась в лихорадке, мучалась от жара и переставала дышать.

Девочка болела на протяжении нескольких дней. Всё это время с ребёнком были родители, а накануне вечером они вызвали скорую из-за ухудшения состояния. Родители до приезда скорой сами проводили сердечно-лёгочную реанимацию.

Врачи ничего не смогли сделать, как стало известно Piter.tv, девочка скончалась в больнице Раухфуса.

По последним данным Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 6,7% по сравнению с предыдущей неделей. Темпы распространения ОРВИ находятся ниже недельного эпидемического порога. Наибольшая доля заболевших приходится на детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Также ранее эксперты рассказали о важности вакцинации.

Фото: Piter.tv