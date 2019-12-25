Иммунитет после вакцины "ЭпиВакКорона" сохраняется у приматов полгода. Об этом на пресс-конференции рассказал заведующий отдело зоонозных инфекций "Вектора" Александр Рыжиков. Эксперт уточнил, что иммунитет держится полгода, но ученые рассчитывают на то, что он продержится у пациентов еще минимум шесть месяцев.
Полгода у приматов иммунитет сохраняется. Мы рассчитываем, поскольку скорость падения его достаточно низкая, то защитный уровень антител будет сохранен еще минимум полгода
Александр Рыжиков, представитель "Вектора"
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Фото: Минздрав России
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