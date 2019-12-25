  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Иммунитет после вакцины "ЭпиВакКорона" сохраняется у приматов полгода
Сегодня, 11:38
105
lesjasap

Иммунитет после вакцины "ЭпиВакКорона" сохраняется у приматов полгода

0 0

В "Векторе" оценили период сохранения антител после вакцинации от COVID-19.

Иммунитет после вакцины "ЭпиВакКорона" сохраняется у приматов полгода. Об этом на пресс-конференции рассказал заведующий отдело зоонозных инфекций "Вектора" Александр Рыжиков. Эксперт уточнил, что иммунитет держится полгода, но ученые рассчитывают на то, что он продержится у пациентов еще минимум шесть месяцев.

Полгода у приматов иммунитет сохраняется. Мы рассчитываем, поскольку скорость падения его достаточно низкая, то защитный уровень антител будет сохранен еще минимум полгода

Александр Рыжиков, представитель "Вектора"

Глава Роспотребнадзора прокомментировала информацию о мутациях вируса в Петербурге.

Фото: Минздрав России

Теги: александр рыжиков, антитела, вакцина, вектор, иммунитет, эпиваккорона
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Мудрякова Оля
Сегодня 12:15

CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://bit.do/exvo

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии