В "Векторе" оценили период сохранения антител после вакцинации от COVID-19.

Иммунитет после вакцины "ЭпиВакКорона" сохраняется у приматов полгода. Об этом на пресс-конференции рассказал заведующий отдело зоонозных инфекций "Вектора" Александр Рыжиков. Эксперт уточнил, что иммунитет держится полгода, но ученые рассчитывают на то, что он продержится у пациентов еще минимум шесть месяцев.

Полгода у приматов иммунитет сохраняется. Мы рассчитываем, поскольку скорость падения его достаточно низкая, то защитный уровень антител будет сохранен еще минимум полгода Александр Рыжиков, представитель "Вектора"

Глава Роспотребнадзора прокомментировала информацию о мутациях вируса в Петербурге.

Фото: Минздрав России