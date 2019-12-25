Глава Роспотребнадзора прокомментировала информацию о мутациях вируса в Петербурге

Мутации обнаружены только в Сибири.

Во вторник, 24 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на информацию о мутации вируса в Петербурге. По ее словам, разновидности коронавируса в Северной столице нет, сообщил телеканал 78.

Попова уточнила, что мутации обнаружили в Сибири. Собранные со всех регионов материалы везут в "Вектор", где выделяют вирус и изучают его.

На сегодня мы видим, что изменений в вирусе, опасных для эпидемиологической ситуации, нет отметила глава ведомства.

Попова также отметила, что Петербург справится с коронавирусной инфекцией, если каждый горожанин ответственно подойдет к использованию средств индивидуальной защиты и не будет противиться введенным ограничениям.

Ранее мы писали, что безмасочникам объяснили, при каких обстоятельствах их могут оштрафовать.

Фото: Kremlin.ru