  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава Роспотребнадзора прокомментировала информацию о мутациях вируса в Петербурге
Сегодня, 14:05
66
smirenny

Глава Роспотребнадзора прокомментировала информацию о мутациях вируса в Петербурге

0 0

Мутации обнаружены только в Сибири.

Во вторник, 24 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на информацию о мутации вируса в Петербурге. По ее словам, разновидности коронавируса в Северной столице нет, сообщил телеканал 78. 

Попова уточнила, что мутации обнаружили в Сибири. Собранные со всех регионов материалы везут в "Вектор", где выделяют вирус и изучают его. 

На сегодня мы видим, что изменений в вирусе, опасных для эпидемиологической ситуации, нет

отметила глава ведомства.

Попова также отметила, что Петербург справится с коронавирусной инфекцией, если каждый горожанин ответственно подойдет к использованию средств индивидуальной защиты и не будет противиться введенным ограничениям.

Ранее мы писали, что безмасочникам объяснили, при каких обстоятельствах их могут оштрафовать.

Фото: Kremlin.ru

Теги: глава роспотребнадзора, коронавирус, мутация вируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии