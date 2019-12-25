Безмасочникам объяснили, при каких обстоятельствах их могут оштрафовать

Специалисты просят горожан ответственнее подходить к вопросу о средствах индивидуальной защиты.

В понедельник, 23 ноября, в разговоре с "Невскими новостями" пресс-секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Кирилл Закревский ответил на интересующие вопросы о штрафах.

Закревский уточнил, что протоколы могут составлять как полицейские, так и представители городских комитетов. Далее документ поступает в комитет по вопросам законности и правопорядка, туда вызывают нарушителя. Горожане имеют право приходить с адвокатом. В случае, если свою правоту доказать не удается, нарушитель получает штраф.

Также пресс-секретарь отметил, что нарушителя могут сфотографировать и спросить документы, чтобы внести необходимые данные в протокол.

Самая частая статья – 8.6.1 закона Петербурга об административном правонарушении № 273-30 рассказал Закревский.

По словам представителя комитета, на рассмотрение гражданин может прийти с адвокатом. В ходе рассмотрения протокола человек может высказать свою позицию. В случае, если гражданина все же признают виновным в правонарушении, он получает квитанцию на оплату штрафа. В 90% случаев выносится решение о штрафе. Первичное нарушение в основном четыре тыс. рублей. Если повторное, то пять тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV