Северная столица попала в список регионов с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

В список вошли также Алтай, Карелия.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала список регионов, где заболеваемость новой коронавирусной инфекцией очень высокая. Также Попова призвала глав регионов усилить контроль за соблюдением ограничительных мер. Об этом сообщили "РИА Новости".

По словам Поповой, ситуация с заболеваемостью везде разная, но есть те регионы, где фиксируются наиболее высокие показатели – Петербург, Алтай и Карелия.

Напомним, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели почти 3000 человек. За последние сутки из больниц выписали Петербурга выписали 1449 человек и 163 – в Ленинградской области.

Ранее мы писали, что в Петербурге 23 ноября вступили в силу новые коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.TV