В Петербурге 23 ноября вступили в силу новые коронавирусные ограничения

С 23 ноября в Петербурге в силу вступили новые коронавирусные ограничения. Постановление 18 ноября подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Так с 23 ноября в городе прекращается доступ зрителей на спортивные мероприятия, а также ограничивается посещение катков. На открытых катках на одного человека должно приходиться 10 м2. На крытых катках не могут одновременно находиться более 30 человек. На территориях катков раздевалки закрыты. Данные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов. Катки, которые находятся на территории торговых центров, вовсе закрыли с 23 ноября.

- С 1 декабря в кинотеатрах, залах и театрах должно быть занято не более 25% зрительских мест. Исключение: мероприятия, на которое уже продано большее количество билетов.

- С 23 ноября запрещается работа предприятий общепита на территории ТРК И ТЦ.

- Медицинские организации, участвующие в программе ОМС, временно приостановили профосмотры и диспансеризацию.

Ранее эксперт поддержал "театральные ограничения" в мерах по борьбе с коронавирусом.

Фото: Piter.TV