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Эксперт поддержал "театральные ограничения" в мерах по борьбе с коронавирусом
Сегодня, 17:22
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nadezhda_sib

Эксперт поддержал "театральные ограничения" в мерах по борьбе с коронавирусом

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Для зрителей ограничения могут быть даже плюсом.

Некоторые деятели театра и кино высказались против ограничительной меры в Москве, которая позволяет театрам работать с заполняемостью не более 25%. Одним из немногих, кто ее поддержал, оказался режиссер Константин Богомолов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что для зрителей введенные ограничения ― это рай на земле. 

Никто не шуршит поп-корном в кино, никто не загораживает своим затылком взгляд на сцену.

объяснили эксперты.

Более того, зритель больше может сосредоточиться на том, что происходит на сцене. В ином случае нет уверенности, что в кинотеатрах и театрах будет аншлаг, так как мы не знаем, кто сидит с нами по соседству. Такая мера обеспечивают хоть какую-то гарантию безопасности и позволяет учреждениям жить дальше. 

Фото: pixabay.com

Теги: ограничения, театр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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