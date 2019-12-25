В Петербурге за сутки коронавирусом заболели почти 3000 человек

Из больниц выписали 1449 человек.

За последние сутки в России подтвердили 25173 случая коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5 917(23,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 2926 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 202. За последние сутки подтверждена смерть 361 пациента. В Петербурге подтвердили 20 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 16 002 человека, в том числе 1449 человек в Петербурге и 163 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv