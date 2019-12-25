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В Петербурге за сутки коронавирусом заболели почти 3000 человек
Сегодня, 10:40
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели почти 3000 человек

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Из больниц выписали 1449 человек.

За последние сутки в России подтвердили 25173 случая коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5 917(23,5%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 2926 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 202. За последние сутки подтверждена смерть 361 пациента. В Петербурге подтвердили 20 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 16 002 человека, в том числе 1449 человек в Петербурге и 163 – в Ленинградской области. 

Фото: Piter.tv

Теги: ицк, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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