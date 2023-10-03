С 28 апреля по 4 мая в Петербурге на 27% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Наибольшая доля простывших приходится на детей в возрасте от 3 до 6 лет.

В Петербурге и Ленобласти в период с 28 апреля по 4 мая понизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В городе показатель заболеваемости упал на 27,36% по сравнению с предыдущей неделей. Наибольшая доля простывших приходится на детей в возрасте от 3 до 6 лет. Всего зарегистрировали 22,3 тыс. случаев заболевания. Ковидом заболели 119 человек (-32,8%).

В области заболеваемость понизилась на 26,9%. Как и в Северной столице, в группе риска остаются дети 3-6 лет. Подхватили болезни 7,5 тыс. жителей.

Заболеваемость COVID-19 уменьшилась на 68,8%, зафиксировано пять случаев. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

При появлении симптомов болезней обратитесь к врачу, соблюдайте назначенный режим и не занимайтесь самолечением.

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