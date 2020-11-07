Десятки человек погибли в Индонезии в результате оползней и наводнений

Вода разрушила дома, дороги и мосты.

В результате оползней и наводнений в Индонезии и Восточном Тиморе погибли 55 человек, 40 человек пропали без вести. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ураганный ветер и ливни начались в ночь на 4 апреля. Под оползнями оказались десятки домов, несколько строений были снесены потоками воды. Потоки воды разрушили дороги и мосты.

По данным агентства, в результате бедствия разрушены десятки домов.

Ранее мы сообщали, что за последние 300 лет частота наводнений в Петербурге увеличилась в два раза.

Видео: Youtube/Meteored, VOA News