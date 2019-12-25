В наше время наблюдается более двух наводнений в год.

За последние 300 лет частота наводнений в Петербурге увеличилась в 2 раза. Об этом сообщила начальник управления экологии и системы предупреждения наводнений КЗС Петербурга Роза Михайленко.

Если в начале наблюдений фиксировалось одно наводнение в год, то сегодня – более двух в год. В целом за последние 40 лет произошло 64 наводнения. В первое десятилетие после строительства дамбы удалось предотвратить 26 наводнений.

Кроме того, при помощи комплекса защитных сооружений удается бороться с потоками нефтяных и других химических загрязнений.

Ранее в Смольном объяснили, почему в Петербурге на дорогах изнашивается асфальт.

Фото: Instagram / dambaspb_kzs