В Смольном объяснили, почему в Петербурге на дорогах изнашивается асфальт

На изнашиваемость дорог влияет ряд факторов.

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин объяснил, почему в Петербурге быстро изнашивается асфальт. По словам представителя Смольного, нормативный период нормального состояния дорог — 11 лет. Об этом он рассказал на пресс-конференции в "ТАСС", передал корреспондент Piter.TV.

На асфальтное покрытие сильно влияют погодные условия. В Петербурге "плюсовая" и "минусовая" температура часто меняются. Перепады температур, морозы негативно сказываются на дорогах. Кроме того, при образовании колейности на асфальт ложится неравномерная нагрузка. Также на износ влияют шипы — зимняя резина.

Также на пресс-конференции рассказали о планах по ремонту на этот год. Петербург впервые включили в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Благодаря этому средства будут получены из федерального бюджета.

Фото: Piter.TV