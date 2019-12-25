В 2021 году на ремонт дорог Петербурга потратят 7,1 млрд рублей

Агломерация Петербург-Ленинградская область стали участниками национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В 2021 году в Петербурге планируют отремонтировать почти 100 км дорог. В общей сложности будет выделено 7,1 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин на пресс-конференции в "ТАСС", передал корреспондент Piter.TV.

Капитальный ремонт запланирован по 10 адресам. Большую часть должны выполнить до 1 сентября. В этом году Петербург и область включили в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные работы". Это означает, что деньги на ремонт также выделяет и из федерального бюджета. 1 млрд получит Петербург, 500 млн — область. Так как средства выделяются агломерации, то ремонтировать будут дороги на границе двух регионов. В список вошли около 30 адресов. До 2024 года должно быть выполнено 85% работ.

Заместитель главы комитета Александр Левакин привел в качестве примера, которые ждет ремонт, Полюстровский проспект и Пискаревский проспект. Также он пройдет на улице Профессора Попова, проспекте Энгельса, Ленинградской улице, проспекте Маршала Жукова. Это наиболее значимые и дорогие объекты.

Помимо ремонта в КРТИ работают над проектированием инновационной асфальто-бетонной смеси. Она будет изготовливаться индивидуально под каждый участок дороги, исходя из ее особенностей.

Фото: Piter.TV