Картину всё еще можно увидеть в российских кинотеатрах.

Если разговор идет о кино в российских регионах, часто на ум приходит Якутия – в республике наладили выпуск самобытных картин, которые привлекают внимание все большего числа зрителей по всей стране. Piter.tv ранее обращал внимание на картину "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова – лауреат фестиваля "Кинотавр". Теперь на экраны выходит картина режиссера Костаса Марсаана, хоррор "Иччи" – ожидаемый проект, который вышел в российский прокат с задержкой из-за пандемии.

Фильм становится важным для зрительского внимания – у картины из Якутии организован мировой прокат, "Иччи" уже показали на зарубежных кинофестивалях. Кроме того, проект стал поворотным и по другой причине: в производстве картины принимали участие специалисты не только из республики Саха, но и из Петербурга и Москвы, в главной роли – артистка из столицы России.

Эти картины объединяет определенный стиль повествования – медленный и неспешный. В фильме "Иччи" подобная подача продолжает уже, можно сказать, эту традицию якутского кино. Тематика фольклорных особенностей, определённый стиль повествования и жанр хоррора оказался очень востребованным в современном российском кино. Мне хотелось соединить все это и донести до зрителя. Костас Марсаан, режиссер фильма

Что такое иччи? Согласно якутской мифологии, это духи-покровители, живущие в предметах, природных явлениях и самых разных местностях. Самобытность материала – история о продолжает привлекать зрительское внимание на высоком уровне – история, которая сначала кажется семейной драмой о противостоянии двух братьев, приобретает неожиданный твист и оборачивается вневременной притчей о силе места, где рождается человек.

Неспешность повествования обманчива, ритм хоррора похож больше на популярные жанровые картины последнего времени ("Ведьма", "Реинкарнация") – зрителям, которым знаком более "классический" тип картин, "Иччи" может показаться скучным. Однако общие тенденции не скрыть – то, что якутское кино (и особенно хорроры) держатся в мировом тренде, создает жанровые картины, отличающиеся профессионализмом исполнения, скрывать невозможно. Остается следить за успехами российского кино – поводы оно для этого дает регулярно.

На премьере "Иччи" в Петербурге Piter.tv пообщался с режиссером картины, Костасом Марсааном. Диалог затронул развитие якутского кино, сложности создания картины и другие вопросы.

"Иччи" идет в сторону, непривычную для якутского кино, начиная с объявления в основном составе актрисы не из республики – Марины Васильевой ("Нелюбовь", "БИХЭППИ", "Побочный эффект", "Как меня зовут"). Получается, стартовал курс на более масштабное кинопроизводство?

Изначально у нас, когда мы приступали к съемкам, были планы привлечь специалистов из Москвы и Петербурга – для того, чтобы "поварившись" вместе с ними в одном проекте, наши якутские ребята научились "руками" еще азам профессии, которые не передаются где-то в учебных заведениях.

Кино – такое искусство, где много нюансов определяется на месте и специалистами-профессионалами, секреты которых передаются практически из уст в уста. У нас был такой план – в сценарии мы уже прописывали роль Лизы как русскую жену старшего брата. Поэтому искать актрису в Якутии мы не стали, решили привлечь, и других специалистов не из республики – оператора, художника-постановщика, художника по свету, звукорежиссера.

На роль, которую в итоге сыграла Васильева, был большой кастинг? Она была "первым" выбором?

Мы здесь объявили через всех своих знакомых, что ищем актрису именно на фильм ужасов. Нам стало поступать куча портфолио: оказывается, свободных актрис в Москве и Питере очень много.

Некоторые, видимо, не поняли задачи и отправляли такие типажи, которые могут сняться в фильме ужасов, что называется, без грима. Они немножко перепутали, что нам не нужен совсем уж характерный персонаж, а человек "попроще". Был серьезный кастинг, мы нашли несколько очень хороших кандидатур. Потом оказалось, что эти актрисы очень сильно заняты в сериалах и каких-то других проектах, в график не укладывались. Надо было либо их ждать, а это мы не могли себе позволить.

И тут приходит проба видео с Мариной Васильевой, тогда я знал, что она снималась у Звягинцева в фильме "Нелюбовь". Посмотрев на ее актерскую "визитку", я вспомнил, что когда на стадии идеи мы делали раскадровки, художник нам нарисовала для главной женской роли худую, блондинку с короткими волосами – оказалось, что Марина как две капли воды похожа на тот образ. Мимо этого нельзя проходить, раз фильм сам притянул такой вот типаж. Она, конечно, очень смелая девушка. Приехать в Якутию, почти что "в никуда"...

Ну как, "в никуда"? С бытовыми условиями же всё сложилось?

И гостиница была, в экспедиции у нее даже отдельное помещение было. Бытовые моменты – мы даже вегетарианскую кухню нашли, потому что она питается вот таким образом. В Якутии, абсолютно "мясной" республике, это было довольно проблематично.

Когда по миру ударила пандемия коронавируса, огромное количество съемочных групп и кинопроектов перестраивались на новые условия работы. Как в Якутии с этим обстоят дела?

У нас много проектов приостановилось, в том числе и мы – планировали выйти с премьерой в прошлом году, но случилось то, что случилось. Некоторые проекты в республике либо свернулись, либо приостановились – сейчас все возобновилось. В съемочных группах прививаются, я тоже привился.

Как бы вы могли оценить творческий путь якутского кино на дистанции, скажем, в 10 лет? Наверняка же что-то изменилось.

Ситуация тогда и сейчас разительно отличается. У нас появились выходы на маленькие студии Москвы и Петербурга. Привлекаем специалистов здесь, например, по цветокоррекции, по звуку, по "шумовым" каким то делам и здесь возможности конечно больше найти за приемлемую цену.

Даже сам якутский зритель поменялся: ему недостаточно просто историй, снятых "на коленке", лишь бы там были только знакомые лица и говорили на родной речи. Требуется, чтобы операторская работа была соответствующая, звук был на достаточном уровне – вот у нас и сформировалась прослойка специалистов, которая только этим и занимается.

Беседовал Федор Быков, Piter.tv

Фото: предоставлено кинопрокатной компанией Capella Film