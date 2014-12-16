Якутский фильм "Иччи" выйдет в мировой прокат

Компания TVCO устроит показы фильма во всех мировых странах.

Якутский фильм "Иччи" режиссёра Костаса Марсана выйдет в мировой прокат. Права на дистрибуцию выкуплены компаниями TVCO и High Octane Pictures.

Выход якутского фильма в международный прокат — огромное достижение команды Art Doydu. цитата из сообщения авторов фильма

Компания TVCO устроит показы фильма во всех мировых странах — за исключением Канады, США, России и стран СНГ. Показывать фильм в Штатах и Канаде будут High Octane Pictures.

Главные фильмы в киноленте исполнили Борислав Степанов, Марина Васильева, Илья Яковлев.

Ранее Фонд кино подал иск на 65 млн рублей к создателям фильма "Кома".

Фото: pixabay.com