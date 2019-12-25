Фонд кино подал иск на 65 млн рублей к создателям фильма "Кома"

Претензии касаются выплат на производство картины.

Фонд кино подал иск в Арбитражный суд Москвы. Организация требует взыскать 65 млн рублей с создателей фильма "Кома" – кинокомпании "Большое кино" и продюсера Гевонда Андреасяна. Об этом указано в картотеке суда.

В разговоре с "Известиями" Андреасян подтвердил, что претензии касаются выплат на производство фильма "Кома". Создатели картины уже давно находятся в диалоге с Фондом кино и собираются выплачивать указанную в иске сумму.

Фонд кино выделил на производство картины 72 млн рублей. 7 млн из них были возвращены. К невыплаченной сумме добавили штрафы.

Иск поступил в суд 25 февраля, но пока не принят к производству.

"Кома" – это фантастическая драма, премьера которой состоялась в 2019 году. По данным "Кинопоиска", при общем бюджете фильма в 305 млн рублей кассовые сборы по всему миру составили 2,4 млн долларов (около 181 млн рублей).

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Фото: постер фильма "Кома"