Петербуржец заплатит 80 тысяч рублей за брошенный камень в голову несовершеннолетнего

Несовершеннолетнему пришлось наложить швы.

По иску прокуратуры Василеостровского района в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда за повреждение головы камнем. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что 19 июня 2024 года мальчик гулял вблизи искусственных карьеров возле Мичманской улицы. Подросток привлек внимание прохожего, который стал вести себя агрессивно, бросать в него палки и мелкие камни, сопровождая действия оскорблениями. Один из камней он бросил в мальчика, поранив голову. Несовершеннолетнему пришлось наложить швы.

В интересах подростка прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о компенсации причиненного ему морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу ребенка 80 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv