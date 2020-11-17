В Петербурге пройдет премьера фильма "Пальмира" Ивана Болотникова

11 марта в кинотеатре "Формула Кино Галерея" пройдет премьера фильма "Пальмира" режиссера Ивана Болотникова. Картину представят создатели фильма.
В этой истории есть современность, актуальность, но, в той же самой степени она как бы переведена в плоскость притчи, даже, можно сказать, античной трагедии.
рассказал Иван Болотников, режиссер.
По сюжету картины в горном селении Дагестана бывший военный врач Артур ведет тихую жизнь вдовца. Узнав, что его единственная дочь Марьям была завербована террористами и сбежала в Сирию, Артур в отчаянии отправляется за ней. Ради спасения дочери он готов на всё.
Ранее Иван Болотников снял фильм про поэта Даниила Хармса.
Фото: Prolinefilm
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
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