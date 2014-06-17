Фильм "Хармс" покажут в Македонии, Англии, Турции и Бразилии

На пресс-показе фильма "Хармс", который состоялось в отеле "Англетер", нашим корреспондентам удалось пообщаться с продюсером и режиссером картины.

Андрей Сигле – композитор и продюсер фильма рассказал журналистам Piter.TV, что картина про русского писателя была снята всего за 22 дня. Ни для кого не секрет, что съемочный день стоит больших денег , и именно этим он и объясняет столь молниеносный процесс съемок:

От умения организовать съемочный процесс правильно – зависит прямой бюджет картины. Так как мы не работает с большими бюджетами, мы относимся больше к искусству. Искусство же, как известно, большими деньгами не балуют. Поэтому, в первую очередь, торопить режиссера – была экономическая необходимость. Андрей Сигле

Продюсер картины, рассказал, что в его обязанности помимо финансовой составляющей входила еще и содержательная, а точнее, он вместе с режиссером отсматривал материал с самого первого дня, участвовал в монтаже, и даже писал музыку для "Хармса". Но, конечно, наши журналисты не могли не поинтересоваться у продюсера, на чем основывался бюджет фильма.

Оказалось, что деньги на картину выделил Минкульт, Европейский Фонд Кино, Македонский и Литовскй фонды. Несмотря на такое внимание иностранцев этой картине, Андрей Сигле считает, что кино у них получилось абсолютно питерское, о городе и о наших соотечественниках. Продюсер рассказал, что сам в детстве очень любил читать Хармса:

Я сам с детства читаю его, вы знаете, что была опубликована единственная книга детских стихов? И вот ее я с детства читаю, наряду с Козьмой Прутковым, это были просто наши цитатники. Я его хорошо знаю и люблю. И когда Болотников пришел ко мне с этой идеей, я ее горячо поддержал, и вот так возник наш тандем.

Главным экспертом по Хармсу Андрей считает режиссера картины Ивана Болотникова, который до этого снимал документальный фильм про Хармса, и на момент съемок уже очень много знал про жизнь писателя. В своем фильме, прежде всего, создатели хотели раскрыть не писательский талант Данила Ивановича, а показать, что же это был за человек:

У нас жизнеописание человека, как он жил, с кем он жил, какая окружала его обстановка, что было в нашем городе, что было в нашей стране на тот момент. И, собственно говоря, как он ушел из жизни – вот это главное. Его друзья, его окружение, его женщины – вот что нас интересовало.

Продюсер отмечает, что это первый и единственный художественный игровой фильм на сегодняшний день про Хармса. И на его взгляд, фильм действительно получился. Подтверждением этому служит его востребованность на международных фестивалях:

Мы уже получили несколько призов, в том числе на серьезном Шанхайском фестивале, и у нас впереди Македония, Англия, Турция, Бразилия – весь мир, и с большим желанием они ждут нашу картину и отмечают ее призами.

Иван Болотников, говоря о своем кино, считает, то на данный момент Хармс не доисследован. Сейчас существует очень много подмен - каждый человек вкладывает в его образ что-то свое. Режиссер считает, что те, кто хорошо знаком с историей жизни писателя, могут не встретить "своего Хармсом в его кино". Бывает слишком разное представление. Но вот Китайцы со своим Хармсом встретились.

Андрей рассказал собравшимся зрителям, что его фильм немного напугал китайцев на премьере. Некоторые моменты картины, которые русские зрители воспринимают как шутки, китайцы принимали в серьез, и в ужасе подскакивали на своих местах. Таким стал момент выпадения людей из окна в доме писателя.

Вообще, в этом фильме хотелось показать, что эта история, она не где-то там происходит. А сейчас. Оттого и все эти кусочки-вставки. Мне хотелось показать Петербург больше. Это все решалось в духе импровизации. У нас была очень хорошая компания, и многое решалось спонтанно, когда весело и интересно – то хочется сделать сякие такие штуки. Например, мы хотели снять Хармса на Невском проспекте: идет Хармс, курит трубку в центре города. Я думал, сейчас я сниму необычные сценки, люди будут реагировать как-то необычно на Хармса – ничего подобного! Ноль внимания. Наши современники и не таких видели. И это, в принципе, играет на мою идею, Хармс – это мы. Иван Болотников

Режиссер не согласен с тем, что писателя постоянно делают странным сумасшедшим чудаком – на его взгляд, он таким не был. Хармс, по словам создателей картины, был художником. И это главное.

Иван Болотников и Андрей Сигле также рассказали, что Группа "АукцЫон" очень помогла съемочному процессу: как только участники группы появились на площадке, признается режиссер, сразу стало веселее и бодрее работать. Основной упор был сделан именно на них, хотя музыка "АукцЫона" в фильме не единственная.

Не смотря на то, что в Петербурге есть музей-квартира Хармса, декорации были специально воссозданы заново на Петроградской стороне. Продюсер картины объясняет это тем, что декорации помогают снимать постоянно, в любую погоду и в любое время дня и ночи. А вот в любом музее мешают работать посетители, и там тоже надо что-то достраивать, что-то доделывать – это не всегда возможно. Тем более, всем известно, что "кино – это огромная мистификация. Можно войти в квартиру в одном городе, а выйти совершенно в другом" – шутит Андрей Сигле.

Видео: Piter.TV