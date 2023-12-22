Спектакль "Хармс-Шардам, или Полёт в небеса"

Спектакль рассказывает о людях, которые не выбирают мир, в котором жить, но имеют возможность решить, как они будут жить.
В грязной коммуналке герои стихотворений и прозаических произведений Хармса любят, мечтают и переживают взлеты и падения.
В этой постановке все строится на контрасте: классическая музыка и женщина, которая в квартире рубит дрова; тонкие чувства и опасность. Но художник принимает абсурдность мира и продолжает стремиться к высокому, потому что он хранит в себе большую веру в светлое будущее.
Фото: сайт театра "Мастерская"
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