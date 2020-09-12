В российском прокате – якутский хоррор "Иччи"

Осенью прошлого года "Иччи" был показан на Международном фестивале хорроров "Motelx" в Лиссабоне, а также в программе кинофестиваля "The Sitges" в Каталонии.

27 мая этого года в российский прокат вышел мистический хоррор режиссера Костаса Марсана – "Иччи". Фильм рассказывает историю молодой семьи, которая поселилась в далекой и опустелой якутской деревне. Однако им ещё предстоит узнать о древнем проклятии, которое когда-то заставило местных жителей покинуть деревню.

В Якутии несколько лет активно развивается национальный кинематограф. Каждый год в республиканский прокат выходит до 10 фильмов на якутском языке. Многие из них пользуются популярностью не только у зрителей, но и завоевывают престижные награды на международных кинофестивалях. Именно в Якутии сняты успешные современные хорроры в стране. С этим согласен и режиссер картины Костас Марсан.

Эти картины объединяет определенный стиль повествования – медленный и неспешный. В фильме "Иччи" подобная подача продолжает уже, можно сказать, эту традицию якутского кино. Тематика фольклорных особенностей, определённый стиль повествования и жанр хоррора оказался очень востребованным в современном российском кино. Мне хотелось соединить все это и донести до зрителя. Костас Марсан, режиссер фильма.

Продюсер фильма Марианна Сиэгэн отмечает, что в "Иччи" можно увидеть столкновение мировоззрения народа Саха с проблемами современных молодых людей страны.

В съёмках фильма принимали свыше 250 работников кино, более 2 тонн киноаппаратуры, а также 12 приглашённых специалистов. А главные роли в кинокартине сыграли Борислав Степанов, Илья Яковлев и Марина Васильева.

Кроме того, "Иччи" заинтересовалась итальянская компания "TVCO", которая уже приобрела права на международный прокат хоррора. А также американская компания "High Octane Pictures" подписала контракт на дистрибуцию фильма на территории США и Канады.

Ранее мы писали, что сиквел "Тихого места" стартовал в прокате с рекордным успехом.

Видео: YouTube / Capella Film