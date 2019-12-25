Следствие просит изменить меру пресечения Хованскому после Нового года

После того, как Куйбышевский районный суд получил сообщение о заминировании здания, стало известно, что следствие не будет настаивать на продлении ареста, сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Следователи будут ходатайствовать о смягчении меры для блогера с 8 января. Заседание начнется в три часа дня.
Напомним, что Хованский содержится в СИЗО с 9 июня 2021 года. Ему вменяют оправдание терроризма в песне, спетой в 2012 году, несмотря на то, что сроки давности вышли.
Несколько дней назад блогеры записали обращение с требованием освободить Юрия Хованского.
Ранее Мария Нелюбова прокомментировала открытое письмо Юрия Хованского и рассказала об угрозах.
Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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