Следствие просит изменить меру пресечения Хованскому после Нового года

Следователи не будут настаивать о продлении меры пресечения.

После того, как Куйбышевский районный суд получил сообщение о заминировании здания, стало известно, что следствие не будет настаивать на продлении ареста, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Следователи будут ходатайствовать о смягчении меры для блогера с 8 января. Заседание начнется в три часа дня.

Напомним, что Хованский содержится в СИЗО с 9 июня 2021 года. Ему вменяют оправдание терроризма в песне, спетой в 2012 году, несмотря на то, что сроки давности вышли.

Несколько дней назад блогеры записали обращение с требованием освободить Юрия Хованского.

Ранее Мария Нелюбова прокомментировала открытое письмо Юрия Хованского и рассказала об угрозах.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга