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Куйбышевский суд получил сообщение о заминировании. Сегодня там пройдет заседание по делу Хованского
Сегодня, 12:39
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Куйбышевский суд получил сообщение о заминировании. Сегодня там пройдет заседание по делу Хованского

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Злоумышленник направил сообщение сразу во все районные суды.

Куйбышевский районный суд получил сообщение о том, что здание заминировано. В 15:00 там начнется заседание по делу Юрия Хованского.

По информации объединненой пресс-службы судов Петербурга, сообщение поступило днем 29 декабря от отправителя "BORTNIKOV". Он потребовал, используя нецензурные выражения, выпустить Хованского. Суд передал информацию в правоохранительные органы.

Напомним, следствие попросило изменить меру пресечения блогеру, который сейчас находится в СИЗО. Сам подсудимый неоднократно указывал на то, что следствие затягивает расследование дела, и доводы прокурора нельзя подтвердить фактами. Мужчина обвиняется в оправдании терроризма. 

Фото: Piter.TV

Теги: заминирование, хованский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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