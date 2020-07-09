Активисты призвали Макрона обратить внимание на изменение климата.

Greenpeace развернул на кране у Нотр-Дам баннер с призывом решить проблемы экологии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте французского отделения организации. Активисты призывают местные власти начать бороться с изменением климата.

Этой акцией Greenpeace напрямую обращается к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом признать бездействие властей в решении климатических вопросов текст сообщения Greenpeace

Известно, что баннер с надписью "Климат: к действию!" и плакат "Климат, Макрон, Нотр-Дам" появились на строительном кране около 6 часов утра (7 часов утра по московскому времени). Ее разместили четыре активиста, которые забрались на высоту в 80 метров.

Активисты заметили, что президент Франции с начала своего правления не раз поднимал тему экологии, но "все еще неохотно проводит политику". Экологи считают, что кадровые перестановки в правительстве служат еще одним доказательством того, что у власти нет амбиций на экологическом фронте.

В Париже во время беспорядков ранили 19 полицейских.

Видео: Twitter / Greenpeace France