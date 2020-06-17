Правоохранителей забрасывали бутылками и камнями, пинали ногами.

В Париже во время беспорядков ранили 19 полицейских. Об этом сообщили местные журналисты. На данный момент известно, что правоохранительные органы столицы Франции задержали 32 участника демонстрации. Им пришлось применить слезоточивый газ.

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Напомним, что акция протеста изначально носила мирный характер. На улицу местные жители вышли в знак поддержки медицинских работников. Колонна протестующих прошла у эспланады Дома Инвалидов, затем - по площади Столкновения. Акция длилась несколько часов. Во время беспорядков молодежь с радикальными взглядами забрасывали камнями и бутылками представителей закона, переворачивала машины, поджигала урны и ограждения.

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Видео: YouTube / Global News