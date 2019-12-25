Рабочие разберут леса, установленные еще до пожара в апреле 2019 года.

В Париже начался последний этап демонтажа лесов вокруг Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщили местные журналисты из France Info. Портал отмечает, что завершается "важный этап работ в соборе".

Напомним, что строительные леса были установлены вокруг парижского собора еще до пожара, который произошел в апреле 2019 года. После возгорания конструкция сильно пострадала. Последний этап разборки лесов должен начаться в понедельник 8 июня.

Эта структура, оплавившаяся во время пожара, с начала работ была настоящей головоломкой парижские журналисты

Напомним, что для реставрационных работ специалисты установили у Нотр-Дама-де-Пари конструкции в 200 тонн, состоящие из 40 тысяч деталей. Леса не обрушились во время пожара, но значительно пострадали. Чтобы не допустить их обрушения рабочим пришлось возвести второй ряд лесов. В новом этапе работ участие в восстановлении собора будут принимать две команды с пятью промышленными альпинистами в каждой. Мероприятия продлятся все лето.

