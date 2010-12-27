Работы начнутся не раньше конца следующего года.

В Париже назвали возможные сроки начала реконструкции Нотр-Дама-де-Пари. Министр культуры Франции заявил, что восстановительные работы начнутся не раньше конца 2020 года. Срок может ориентировочно сдвинуться на начало 2021 года. Об этом спикер рассказал во время эфира на телеканале BFM.

Франк Риестер напомнил, что сначала необходимо обеспечить общую безопасность конструкции. Она не должна представлять опасности для здоровья и жизни строителей и мастеров. Рабочие уберут леса вокруг места, где находился обрушившийся шпиль. После этого здание расчистят от оставшихся обломков и повысят надежность укреплений. Одновременно с этим специалисты проведут отбор проектов по реконструкции объекта.

Ранее Piter.tv писал о том, что российские специалисты помогут восстановить Нотр-Дам.

Фото: Pixabay.com

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