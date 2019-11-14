Во Франции разгорелся конфликт из-за реставрации сгоревшего Нотр-Дама

Стороны не могут договориться относительно реконструкции сгоревшего шпиля собора.

Во Франции разгорелся конфликт из-за реставрации Нотр-Дама после пожара. Французский генерал Жан-Луи Жоржелен, которому президент Франции Эммануэль Макрон поручил курировать восстановление собора, не смог прийти к пониманию с главным архитектором объекта Филиппом Вильневом. Об этом сообщает Le Parisien.

В частности, стороны не могут договориться относительно реконструкции сгоревшего шпиля собора. Жоржелен, как и французский лидер, является сторонником "некоторой модернизации" стилевого решения шпиля. В свою очередь Вильнев строго выступает за необходимость аутентичного его восстановления.

"В том, что касается главного архитектора, то я ему уже не раз объяснил, чтобы он заткнул себе пасть", - заявил Жоржелен. Генерал считает, что следует сделать выбор, который будет наилучшим вариантом для собора и Парижа в целом. Основные вопросы по поводу реставрации Нотр-Дама и, в частности, его шпиля будут решены в начале 2021 года.

15 апреля в центре Парижа загорелся Нотр-Дам-де-Пари. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция. Часть уникальных реликвий безвозвратно погибла в огне. Другую часть удалось спасти так же, как и саму структуру здания.

Фото: скриншот / YouTube / CNEWS