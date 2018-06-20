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Пожар на крыше Нотр-Дам-де-Пари попал на видео

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В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция.

В социальных сетях появилось видео с крыши собора Нотр-Дам-де-Пари, где 15 апреля случился крупный пожар. На опубликованных кадрах видно, как на крыше здания горят деревянные леса, а также остатки обрушившегося шпиля.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. Для ликвидации пожара было привлечено 400 пожарных. По предварительной информации никто из людей не пострадал. По информации начальника пожарной охраны структуру здания удалось сохранить, что позволило избежать полного уничтожения одного из символов Франции. Также спасателям удалось спасти реликвии, хранившиеся внутри здания.
Видео: thomasgsavage

 

  

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