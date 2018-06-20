Реликвии собора Парижской Богоматери спасли от огня

По информации начальника пожарной охраны также удалось сохранить структуру здания.

Реликвии, хранящейся в загоревшемся Нотр-Дам де Пари, удалось спасти. Об этом французским СМИ рассказали представители собора.Известно, что из горящего здания удалось эвакуировать терновый венец и тунику Сен-Луи. Их поместили в безопасное место.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция. На ликвидацию пожара было привлечено 400 пожарных. По предварительной информации никто из людей не пострадал.

По информации начальника пожарной охраны структуру здания удалось сохранить, что позволило избежать полного уничтожения одного из символов Франции.



Фото: Twitter