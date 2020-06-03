Об этом заявили журналисты радиостанции RMC.

В Париже задержаны 18 участников несогласованной акции против расизма. Об этом сообщили журналисты местной радиостанции RMC. По данным СМИ, правоохранительные органы поймали 18 участников несогласованной акции протеста против расизма во Франции.

В ходе инцидентов, произошедших во время организованной в Париже запрещённой акции по призыву комитета поддержки семьи Адама Траоре, были задержаны 18 человек представители RMC

Французские журналисты на назвали точных причин задержания митингующих. Известно, что акция протеста началась с мирного мероприятия, но после превратилась в массовые беспорядки. Активисты столкнулись с полицией. Представителей закона вынудили применить слезоточивый газ.

Гоблин назвал "ублюдками" и "дегенератами" героев фильма "На Париж".



