В Париже задержаны 18 участников несогласованной акции против расизма. Об этом сообщили журналисты местной радиостанции RMC. По данным СМИ, правоохранительные органы поймали 18 участников несогласованной акции протеста против расизма во Франции.
В ходе инцидентов, произошедших во время организованной в Париже запрещённой акции по призыву комитета поддержки семьи Адама Траоре, были задержаны 18 человек
представители RMC
Французские журналисты на назвали точных причин задержания митингующих. Известно, что акция протеста началась с мирного мероприятия, но после превратилась в массовые беспорядки. Активисты столкнулись с полицией. Представителей закона вынудили применить слезоточивый газ.
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