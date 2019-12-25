Акция памяти в честь погибшего в 2016 году чернокожего француза вылилась в массовые беспорядки в Париже.

Во Франции начались беспорядки из-за смерти чернокожего. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на префектуру местной полиции. Правоохранительные органы рассказали, что в Париже состоялась несогласованная акция протеста против произвола представителей закона. Мероприятие завершилось массовым бунтом и столкновением с полицией.

Напомним, что изначально акция протеста была связана с гибелью мужчины по имени Адама Траоре. Чернокожий мужчина погиб в 2016 году. Организаторы шествия пытались провести митинг на законных основаниях, но власти не одобрили инициативу. Они сослались на запрет проведения массовых мероприятий из-за ограничительных мер , введенных на период пандемии коронавируса.

Несмотря на запрет, на улицы столицы Франции вышло около 9 тысяч человек. Они почтили память погибшего Адама. Митинг начался вечером 2 июня около здания суда на севере города. В скором времени протестующие начали устраивать погромы. Они поджигали строительные конструкции и перекрыли бульвар Переферик. Полиция применила слезоточивый газ, но полностью разогнать толпу не удалось.

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