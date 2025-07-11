Глава Франции отправил России "стратегический сигнал".

Страны из "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство киевского режима после заключения соглашения о режиме прекращении огня с Москвой в рамках концепции восстановления Украины. Соответствующее заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон, выступая в Соединенном королевстве на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером. Глава европейского государства отметил, что таким образом Париж и Лондоном посылают Кремлю "стратегический сигнал".

Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии. Эммануэль Макрон, президент Франции

Напомним, что в четверг, 10 июля, в Лондоне состоялся франко-британский саммит, также рабочая встреча так называемой "коалиции желающих" по видеосвязи. В рамках мероприятия обсуждались детали дальнейших поставок и поддержки ВСУ. Позже канцелярия премьер-министра Великобритании публиковала официальное заявление, в тексте которого говорилось о том, что координационный центр в Киеве будет создан в случае размещения там контингента западной коалиции. Власти с Дауининг-стрит объявили, что Центром будет руководить "двухзвездный офицер британской армии".

Макрон: Европа должна думать, как вести диалог с Россией.

Фото и видео: YouTube / Sky News

