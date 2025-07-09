Николя Лернер напомнил о контактах с разведкой России по просьбе Макрона.

Руководитель Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер заявил в интервью местному телеканалу LCI о том, что не прерывал свои рабочие контакты со Службой внешней разведки России. Иностранный эксперт заметил, что сохраняет их во время регионального конфликта на Украине по просьбе главы государства Эммануэля Макрона. По его словам, президент просил его не закрывать каналы связи с российским СВО ради того, чтобы успешно противостоять международному терроризму, что предполагает продолжать передавать и получать информацию от коллег. Также Макрон хотел, чтобы контакты с Россией не прерывались при условиях, когда дипломатические каналы между странами оказались перекрыты. Высокопоставленный гость программы заметил, что последний контакт с Москвой у него фиксировался недавно.

Да, каналы с разведслужбами никогда не разрывались. Президент республики был очень внимателен к этому по двум причинам... У меня также был шанс несколько раз переговорить с Сергеем Нарышкиным. Николя Лернер, глава DGSE

Согласно заявлению главы французской разведки, необходимость поддерживать коммуникацию между разведывательными службами "почти никогда не знает исключений", поэтому Париж продолжает контактировать практически со всеми партнерами.

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Фото и видео: YouTube / LCI