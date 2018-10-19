Франция пригрозила России "самыми жесткими" за три года санкциями

Жан-Ноэль Барро объяснил, какие сферы экономики затронут европейские запреты.

Европейский союз введет новые, самые масштабные санкции против России. Соответствующее заявление сделал французский министр по иностранным делам Жан-Ноэль Барро, выступая в эфире местного телеканала LCI. Иностранный чиновник заметил, что запреты и ограничения коснутся нефтных доходов страны, а также крупных финансовых игроков и их посредников из третьих государств.

Координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений, ЕС готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года. Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции

Напомним, что на прошлой неделе Словакия в Брюсселе на уровне своих послов вновь заблокировала анти российские меры давления коллективнго Брюсселя в отношении Москвы. Братислава намерена продолжить консультации с Европейской комиссией об энергетических ресурсах, поступающих в страну из России.

Глава МИД Франции осудил планы Израиля по расширению операции в Газе.

Фото и видео: YouTube / LCI