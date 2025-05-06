Глава МИД Франции осудил планы Израиля по расширению операции в Газе

Жан-Ноэль Барро призвал Израиль соблюдать международное право в палестинском анклаве.

Планы еврейского государства по расширению военной операции все кторе Газа нарушают международное право и недопустимы, по мнению официального Парижа. Такой информацией французский министр по иностранным делам Жан-Ноэль Барро поделился с местными журналистами в эфире радиостанции RTL. Иностранный политик указал СМИ на то, что европейская страна осуждает действия Израиля в палестинском анклаве. В понедельник, 5 мая, военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил план расширения операции в секторе Газа. Речь идет о захвате и удержание территорий, перемещение местного населения в безопасные районы и совершение массированных ударов по радикалам. Министра Барро ведущие программы спросили о том, каков будет ответ Франции на планы Израиля.

Это самое решительное осуждение, потому что это противоречит международному праву. Это недопустимо. Срочно необходимо прекращение огня, а также беспрепятственный доступ для значительной гуманитарной помощи, потому что палестинцы в ней остро нуждаются. Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции

Жан-Ноэль Барро добавил, что Елисейский дворец намерен признать палестинское государство одновременно с другими странами для того, чтобы арабские страны смогли нормализовать отношения с Израилем. По словам дипломата, признание палестинского государства должно состояться тогда, когда будут созданы условия для его существования.

Франция не вмешивается в процесс избрания папы римского, заявил Барро.

Фото и видео: YouTube / RTL