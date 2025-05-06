Франция не вмешивается в процесс избрания папы римского, заявил Барро

Жан-Ноэль Барро ответил на обвинения в адрес Макрона о выборах конклава на должность нового Папы римского.

Париж не вмешивается в процесс избрания нового папы Римского. Такой информацией французский министр по иностранным делам Жан-Ноэль Барро поделился с местными журналистами в эфире радиостанции RTL. Европейский политик указал СМИ на то, что не видит проблемы в том, чтобы новой главой Святого престолп стал французский представитель. Ранее итальянские консервативные газеты обвинили президента Эммануэля Макрона в попытках повлиять на избрание нового папы.

Внимание, фейк-новость! Мы внимательно следим за тем, что начнется завтра, то есть за конклавом, но мы не осуществляем вмешательства ни в какой форме. Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти понтифика стал инсульт, произошедший на фоне ряда хронических заболеваний. Конклав кардиналов в Ватикане для выборов нового руководителя Святого престола соберется 7 мая в Сикстинской капелле. По традиции конклаву предшествует торжественная месса pro eligendo Pontifice в Соборе Святого Петра. После обеда участники соберутся в Апостольском дворце, а оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу. Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу extra omnes (все вон). На действующем конклаве правом голоса будут обладать 135 выборщиков. Однако известно, что сразу двое кардиналов отказались от приезда в Риме по состоянию здоровья. Для избрания победителю потребуется набрать две трети голосов.

Глава МИД Франции хочет отметить 9 мая в Киеве.

Фото и видео: YouTube / RTL