Жан-Ноэль Барро указал на солидарность ЕС с украинскими партнерами.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что направится с официальным визитом в Киев 9 мая. Такой информацией о своем рабочем графике дипломат поделился с местными журналистами в эфире радиостанции LCI. Гость программы добавил, что в 2025 году, кроме Дня Победы, отмечается "еще один важный момент" в истории Франции и всего европейского региона. Речь идет о 75-летии плана Шумана, предполагавшему объединение ряда отраслей промышленности Франции и Германии. В результате реализации плана удалось создать Европейское объединение угля и стали. Этот шаг положил начало процессу европейской интеграции.

Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду. Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции

Напомним, что иностранное издание The Politico со ссылкой на руководителя внешнеполитического ведомства Украины Андрея Сибигу уведомило читателем, что киевский режим пригласил европейских политических лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая столицу для того, чтобы таким образом продемонстрировать противовес торжеств, проходящих в Москве, а также и отвлечь внимание от российской столицы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Глава МИД Франции призвал США ввести новые санкции в отношении России.

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