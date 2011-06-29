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Глава МИД Франции призвал США ввести новые санкции в отношении России

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Жан-Ноэль Барро рассказал о том, какое давление Белый дом может оказать на Владимира Путина.

Власти в Париже призвали Евросоюз ввести в отношении России "самые тяжелые санкции", обвинив Москву в якобы нежелании добиться урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление в Люксембурге перед журналистами во время своего прибытия на Совет по внешней политике при 27 государствах ЕС сделал французский министр по иностранным делам Жан-Ноэль Барро. Иностранный политик указал СМИ, что Вашингтон, который уже сделал много усилий и вложился в то, чтобы добиться режима прекращения огня между Киевом и Москвой, может теперь  использовать "готовые" санкции ради того, чтобы "заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров".

Я призываю Евросоюз ввести самые тяжелые санкции в отношении России, чтобы задушить её экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия.

Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции

Напомним, что коллективный Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине. Такие недружественные для Москвы шаги сказались на росте цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в европейском регионе и на территории США. С момента начала проведения российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года коллективный Брюссель вел уже 16 пакетов санкций против РФ.

Франция ухудшила прогноз роста ВВП на 2025 год из-за неопределенности в торговле.

Фото и видео: European Commission

Теги: жан-ноэль барро, мид, переговоры, санкции, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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