Франция ухудшила прогноз роста ВВП на 2025 год из-за неопределенности в торговле

Эрик Ломбар сообщил о готовности придерживаться плана правительства по сокращению бюджетного дефицита.

Французское правительство ухудшило прогноз роста экономических показателей на 2025 год, отметив возможные последствия торговой войны, начатой американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала TF1 сделал министр по финансам Эрик Ломбар. Известно, что менее двух месяцев назад парламент европейского государства принял национальный бюджет на текущий год, основанный на прогнозе увеличения ВВП Франции в 2025 году на 0,9 процента. Эрик Ломбар отметил, что французское правительство может повысить или понизить прогноз роста ВВП в зависимости от хода двусторонних переговоров с Вашингтоном.

Мы решили ухудшить прогноз роста до 0,7% с учетом неопределенности. Эрик Ломбар, глава Минфина Франции

Иностранный чиновник добавил, что правительство Франции намерено придерживаться плана сокращения бюджетного дефицита до 5,4 процента ВВП в текущем году. Власти не будут увеличивать налоги для населения или корректировать государственные расходы в этом году, несмотря на ухудшение прогноза роста показателя ВВП.

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Фото и видео: YouTube / TF1 INFO