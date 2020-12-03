Глава МИД Польши срочно выехал в Киев из-за ситуации на границах Украины

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выехал в Киев из-за "угрозы миру". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Twitter МИД республики.
Сегодня, 8 апреля, состоится чрезвычайный, срочный визит министра Збигнева Рау в Киев
из Twitter МИД Польши
МИД Польши заявляет, что поездка связана с "угрозой миру у границ Украины".
Напомним, ранее состоялось совещание США, Великобритания, Канада, Литва и Польша, на котором страны обсудили активность российских военных на границе с Украиной.
Ранее Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу.
Фото: pixabay.com
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