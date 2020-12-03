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Глава МИД Польши срочно выехал в Киев из-за ситуации на границах Украины
Сегодня, 10:50
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phil_k

Глава МИД Польши срочно выехал в Киев из-за ситуации на границах Украины

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Польша заявила об "угрозе миру" в связи с ситуацией на границе России и Украины.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выехал в Киев из-за "угрозы миру". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Twitter МИД республики.

Сегодня, 8 апреля, состоится чрезвычайный, срочный визит министра Збигнева Рау в Киев

из Twitter МИД Польши

МИД Польши заявляет, что поездка связана с "угрозой миру у границ Украины".

Напомним, ранее состоялось совещание США, Великобритания, Канада, Литва и Польша, на котором страны обсудили активность российских военных на границе с Украиной.

Ранее Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу.

Фото: pixabay.com

Теги: граница россии и украины, збигнев рау, мид польши
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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