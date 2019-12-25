Речь идет о судах, относящихся к немецкому судовладельцу.

Польша начала наказывать суда за участие в строительстве "Северного потока-2". Об этом сообщили местные журналисты BiznesAlert со ссылкой на заявление заместителя главы министерства морского хозяйства Гжегожа Витковского. Спикер подчеркнул, что подозреваемые Варшавой суда принадлежат немецким компаниям.

Нас не интересует, что они перевозят и чем занимаются до тех пор, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. Эти два судна в последнее время активизировали свою работу над "Северным потоком-2". С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. Гжегож Витковский, польский чиновник

Напомним, что ранее Польша решила ввести санкции против двух судов Krebs Geo и Krebs Jet, которые зарегистрированы в Морской палате города Гданьска.

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