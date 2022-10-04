Глава МИД Польши объяснил требование о репарациях от Германии

Збигнев Рау рассказал о том, какое условие поможет развитию контактов между Варшавой и Берлином.

Глава польского внешнеполитического ведомства объяснил требование о репарациях к Германии. В ходе совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок чиновник подписал нот у протеста в адрес ФРГ. Варшава требует от Берлина возмещения денежных средств за ущерб, нанесенный государству во время Второй мировой войны. Министр по иностранным делам добавил, что получив эти средства, Польша сможет лучше развивать контакты с коллегами из Германии.

Польша и Германия имеют шанс вместе создать пример преодоления травм, возникших в результате имперской политики, территориальных и материальных грабежей и попыток колонизации и истребления целых народов. Збигнев Рау, глава МИД Польши

Дипломат добавил, что польский народ все еще травмирован из-за немецкого вооруженного нападения, которое произошло на страну в 1939 году, а также из-за оккупации суверенной территории. Збигнев Рау объявил о негативном воздействии и последствиях общественному капиталу, экономическому потенциалу и национальному культурному наследию. Эти факторы ограничивают сотрудничество и углубление взаимодействия между ФРГ и Польшей.

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Фото и видео: YouTube / phoenix