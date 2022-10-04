Лукашенко: Польша наращивает военные силы у белорусских границ

По его словам, у Запада есть свои счеты к Белоруссии.

Польша наращивает военные силы у белорусских границ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

По его словам, у Запада есть свои счеты к Белоруссии. Он отметил, что им уже четверть века мешает та политика, которую проводит страна, и по этой причине в Европе сохраняется группировка войск НАТО.

Также Лукашенко заявил, что на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны Польши.

Ранее Лукашенко призвал "мобилизовать всех" на уборку картошки и свеклы.

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