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Лукашенко призвал "мобилизовать всех" на уборку картошки и свеклы

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Он отметил, что руководители должны видеть свой район и своих людей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "мобилизовать всех" на уборку картошки и свеклы. Об этом он рассказал на выступлении по случаю назначения новых руководителей районных исполкомов.

Белорусский лидер отметил, что разговоры о санкциях, мобилизации, войны или о чем-то еще не будут приниматься. Он отметил, что руководители должны видеть свой район и своих людей.

Также Лукашенко отметил, что к уборке урожая можно привлекать студентов и госслужащих.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, картошка, мобилизация, президент белоруссии, свекла
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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