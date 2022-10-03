Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "мобилизовать всех" на уборку картошки и свеклы. Об этом он рассказал на выступлении по случаю назначения новых руководителей районных исполкомов.
Белорусский лидер отметил, что разговоры о санкциях, мобилизации, войны или о чем-то еще не будут приниматься. Он отметил, что руководители должны видеть свой район и своих людей.
Также Лукашенко отметил, что к уборке урожая можно привлекать студентов и госслужащих.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином.
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