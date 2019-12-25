  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином
Сегодня, 10:08
110
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином

0 0

Он поздравил жителей ФРГ с Днем германского единства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в его поздравлении народу ФРГ с Днем германского единства.

Лукашенко пожелал жителям Германии мирного неба, солидарности и достойного будущего для потомков. Он также напомнил, что Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного развития двусторонних отношений.

Ранее Лукашенко заявил, что мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней.

Фото: aa.com.tr

Теги: александр лукашенко, берлин, диалог, минск, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии