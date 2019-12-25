Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в его поздравлении народу ФРГ с Днем германского единства.
Лукашенко пожелал жителям Германии мирного неба, солидарности и достойного будущего для потомков. Он также напомнил, что Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного развития двусторонних отношений.
Ранее Лукашенко заявил, что мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней.
Фото: aa.com.tr
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