Лукашенко: мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней

В Белоруссии призвали европейцев "одуматься".

Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней. Соответствующее заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко во время выступления на торжественной церемонии вручения иностранными послами верительных грамот в Минске. Политик уточнил, что реализовать указанный план можно в том случае, если европейские государства искренне этого захотят. Лидер республики призвал европейцев задуматься и сделать все ради безопасности в регионе.

Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Известно, что белорусский лидер принял документы послов Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Бенина, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Мальтийского ордена, Мьянмы, Палестины, Судана и Швейцарии. В ходе выступления в Минске Александр Лукашенко уточнил, что в Великую Отечественную войну погиб каждый третий белорус, поэтому нация как ни одна другая на планете. По словам политика, в Минске очень высоко ценят человеческий ресурс и жизни граждан.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого