Лукашенко: скоро начнется эпопея обвинения РФ из-за ЧП на "Северных потоках"

В Минске рассказали о подрыве трубопровода в Балтийском море.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что скоро начнется эпопея обвинения России из-за чрезвычайного происшествия на "Северных потоках" в акватории Балтийского моря. Глава государства объявил об этом во время приема верительных грамот иностранными послами в Минске. Он прокомментировал диверсию на трубопроводах.

На Балтике взорвали газопровод. Скоро начнется… что это Россия его взорвала, свой газопровод, чтобы не поставлять газ Европе. Когда Европа начнет замерзать, начнут говорить людям там, в Европе, что это Россия виновата. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что в понедельник на двух ветках газопровода "Северный поток" было зарегистрировано падение давления. Установлено, что это произошло из-за резкого падения давления, вызванного саботажем или диверсией. Компания Nord Stream напомнила о том, что инциденты произошли практически в одно и то же время. Не исключаются спланированные атаки на энергетическую инфраструктуру.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого