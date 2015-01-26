ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию

Петер Стано уверен, что Минск нарушил международное право.

Евросоюз решительно осуждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию. Там иностранный политик обсудил с главой республики Асланом Бжанией укрепление взаимного сотрудничества. Соответствующей информацией с журналистами в Брюсселе во время регулярного брифинга поделился официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По словам чиновника, речь идет о нарушении международного права.

Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в Абхазию… Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Напомним, что МИД Грузии в своем специальном заявлении обвинил белорусского лидера в нарушении государственной границы. Дипломаты уточнили, что рабочий визит президента Лукашенко нарушил фундаментальные принципы и нормы.

ЕК может ввести санкции против иностранных наблюдателей за референдумами.

Фото и видео: European Commission