ЕС осудил визит президента Белоруссии в Абхазию

Евросоюз решительно осуждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Абхазию. Там иностранный политик обсудил с главой республики Асланом Бжанией укрепление взаимного сотрудничества. Соответствующей информацией с журналистами в Брюсселе во время регулярного брифинга поделился официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По словам чиновника, речь идет о нарушении международного права.
Мы решительно осуждаем визит Александра Лукашенко в Абхазию… Расцениваем это как нарушение суверенитета, территориальной целостности Грузии и нарушение международного права.
Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС
Напомним, что МИД Грузии в своем специальном заявлении обвинил белорусского лидера в нарушении государственной границы. Дипломаты уточнили, что рабочий визит президента Лукашенко нарушил фундаментальные принципы и нормы.
ЕК может ввести санкции против иностранных наблюдателей за референдумами.
Фото и видео: European Commission
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