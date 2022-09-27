ЕК может ввести санкции против иностранных наблюдателей за референдумами

Петер Стано оценил попадание лиц в "черные списки" Евросоюза.

Евросоюз считает нарушением иностранное наблюдение за референдумами по присоединению Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к составу России. Соответствующее заявление в ходе заседания сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Чиновник оценил проведение голосования с 23 по 27 сентября в указанных регионах.

Там находятся не только граждане европейских стран для наблюдения за этим незаконным действием. Любая поддержка этих референдумов считается незаконной. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Эксперт подчеркнул, что решать о том, попадают ли конкретные лица под санкционное давление, будут страны-члены Евросоюза. В Брюсселе отметили, что постановления могут быть приняты в индивидуальном порядке по каждому конкретному случаю. Однако Стано видит "теоретическую возможность" попадания этих граждан, участвующих в незаконных голосованиях, в санкционные списки ЕС. При этом в ЕС не комментируют подготовку данного перечня.

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Фото и видео: European Commission